росія запускає частину "шахедів" без бойової частини для розвідки або відволікання - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив, що частина російських шахедів не має бойової частини. Ці БПЛА використовуються для розвідки або відволікання уваги.
Частина російських "шахедів" не має бойової частини, і ці БПЛА ворогом використовуються для розвідки або відволікання уваги, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у суботу у Telegram, пише УНН.
Частина шахедів, які запускає росія, не мають бойової частини і працюють або в якості розвідників, або відволікаючих БПЛА
Нагадаємо
Україна у ніч на 19 жовтня зазнала атаки рф до 98 ворожих безпілотників та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69, збито чотири ракети та 42 дрони, 46 - втрачено.