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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия запускает часть «шахедов» без боевой части для разведки или отвлечения - ЦПД СНБО

россия запускает часть «шахедов» без боевой части для разведки или отвлечения - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 11:50  •  4426 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что часть российских шахедов не имеет боевой части. Эти БПЛА используются для разведки или отвлечения внимания.

Часть российских "шахедов" не имеет боевой части, и эти БПЛА врагом используются для разведки или отвлечения внимания, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Часть шахедов, которые запускает россия, не имеют боевой части и работают либо в качестве разведчиков, либо отвлекающих БПЛА

- указал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Напомним

Украина в ночь на 19 октября подверглась атаке рф до 98 вражеских беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, сбито четыре ракеты и 42 дрона, 46 - потеряно.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины