россия запускает часть «шахедов» без боевой части для разведки или отвлечения - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что часть российских шахедов не имеет боевой части. Эти БПЛА используются для разведки или отвлечения внимания.
Часть российских "шахедов" не имеет боевой части, и эти БПЛА врагом используются для разведки или отвлечения внимания, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в субботу в Telegram, пишет УНН.
Часть шахедов, которые запускает россия, не имеют боевой части и работают либо в качестве разведчиков, либо отвлекающих БПЛА
Напомним
Украина в ночь на 19 октября подверглась атаке рф до 98 вражеских беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, сбито четыре ракеты и 42 дрона, 46 - потеряно.