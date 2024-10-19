россия запускает часть «шахедов» без боевой части для разведки или отвлечения - ЦПД СНБО

Часть российских "шахедов" не имеет боевой части, и эти БПЛА врагом используются для разведки или отвлечения внимания, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Часть шахедов, которые запускает россия, не имеют боевой части и работают либо в качестве разведчиков, либо отвлекающих БПЛА - указал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Напомним

Украина в ночь на 19 октября подверглась атаке рф до 98 вражеских беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, сбито четыре ракеты и 42 дрона, 46 - потеряно.