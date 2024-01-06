Росія запросила засідання РБ ООН щодо постачання зброї Україні
Київ • УНН
Росія закликає скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення поставок зброї в Україну 22 січня.
Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН на 22 січня, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в Раді безпеки, передає УНН.
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Як повідомляється, темою засідання стане постачання Україні зброї з боку її партнерів та союзників.
Росія запросила засідання на тему постачання зброї Києву на 22 січня
При цьому зазначається, що країни Заходу також запросили засідання Ради безпеки щодо конфлікту в Україні, але, за їхньою пропозицією, засідання має відбутися 10 січня.
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