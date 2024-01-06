Росія запросила засідання РБ ООН щодо постачання зброї Україні

Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН на 22 січня, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в Раді безпеки, передає УНН.

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Як повідомляється, темою засідання стане постачання Україні зброї з боку її партнерів та союзників.

Росія запросила засідання на тему постачання зброї Києву на 22 січня сказав співрозмовник агентства.

При цьому зазначається, що країни Заходу також запросили засідання Ради безпеки щодо конфлікту в Україні, але, за їхньою пропозицією, засідання має відбутися 10 січня.

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