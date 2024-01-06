Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН на 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете безопасности, передает УНН.

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Как сообщается, темой заседания станет поставка Украине оружия со стороны ее партнеров и союзников.

Россия пригласила заседание на тему поставок оружия Киеву на 22 января сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что страны Запада также пригласили заседание Совета безопасности по конфликту в Украине, но, по их предложению, заседание должно состояться 10 января.

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