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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 02:45  •  23136 просмотра

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Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН на 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете безопасности, передает УНН.

Детали

Как сообщается, темой заседания станет поставка Украине оружия со стороны ее партнеров и союзников.

Россия пригласила заседание на тему поставок оружия Киеву на 22 января

сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что страны Запада также пригласили заседание Совета безопасности по конфликту в Украине, но, по их предложению, заседание должно состояться 10 января.

США созывают Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России05 январь 2024, 02:25 • 29360 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Росія запросила засідання РБ ООН щодо постачання зброї Україні
Russia requests UN Security Council meeting on arms supplies to Ukraine
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