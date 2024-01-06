Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Киев • УНН
Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.
Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН на 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете безопасности, передает УНН.
Детали
Как сообщается, темой заседания станет поставка Украине оружия со стороны ее партнеров и союзников.
Россия пригласила заседание на тему поставок оружия Киеву на 22 января
При этом отмечается, что страны Запада также пригласили заседание Совета безопасности по конфликту в Украине, но, по их предложению, заседание должно состояться 10 января.
США созывают Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России05 январь 2024, 02:25 • 29360 просмотров
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.
Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа
США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о финансировании Хамаса, нацелившись на финансовых посредников, связанных с Ираном, Турцией и Суданом.
Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания
Великобритания готовит досье на политику Трампа для потенциального влияния на переизбрание. Досье сосредотачивается на вопросах, связанных с Великобританией, таких как Украина, Ближний Восток, торговля.
Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины
Бельгия, во время своего председательства в ЕС, оказывает приоритетную поддержку Украине, имея целью завершить разработку плана финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии
Байден называет Трампа угрозой для демократии, ссылаясь на его готовность подорвать ее ради власти.
Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины
Шотландия прекращает финансирование временного жилья для украинских беженцев из-за бюджетных проблем; местные власти опасаются, что не смогут обеспечить проживание в отелях.
Холдинг Фридмана ABHH подал иск против Украины и требует 1 млрд долларов
ABHH Holding подал иск против Украины в МЦУИС на сумму более 1 миллиарда долларов, обвиняя Украину в незаконной экспроприации "Сенс Банка".
В авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер со своими дочерьми
Кристиан Оливер и его дочери, в возрасте 10 и 12 лет, погибли в авиакатастрофе на Карибах. Оливер имел 30-летнюю актерскую карьеру в США.
Кулеба прокомментировал заявление Госдепа США об уменьшении поддержки Украины
Кулеба уверяет, что американская помощь Украине может продолжиться, несмотря на намеки Государственного департамента США на будущие сокращения, поскольку Украина развивает собственную обороноспособность.
Российские оккупанты ночью ударили по Покровску, есть пострадавшие
Российские войска дважды за ночь нанесли удары по Покровску, что привело к разрушениям и жертвам; масштабы ущерба оцениваются.