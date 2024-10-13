росія, ймовірно, завищила кількість кораблів, які взяли участь у військових навчаннях “Океан-24” - британська розвідка
Київ • УНН
Росія провела військово-морські навчання "Океан-24", ймовірно перебільшивши кількість задіяних кораблів. За даними британської розвідки, РФ мала доступ лише до 300 суден, а не 400, як заявлялося.
Під час навчань військово-морського флоту рф під назвою "Океан-24", росія могла перебільшити кількість кораблів, які брали участь, а навчання проводилися для демонстрації спроможності свого флоту на тлі війни. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють у розвідці, з 10 по 16 вересня військово-морські сили рф після дворічної паузи провели масштабне стратегічне навчання "ОКЕАН-24", яке, ймовірно, було спробою продемонструвати охоплення та можливості, попри війну.
За попередніми даними росЗМІ, в ньому взяли участь понад 400 суден, 120 літаків, 7 тис. транспортних засобів і 90 тис. особового складу з підрозділами.
Операції проводили в Баренцевому, Середземному та Каспійському морях, а також у Тихому океані.
Навчання дійсно проходили в цих районах, але росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі для участі доступні лише близько 300 суден. У Чорному морі не було жодної активності "ОКЕАН-2024", найімовірніше через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року
Нагадаємо
Наприкінці липня повідомлялося, що рф розпочала масштабні навчання з участю 20 тисяч військових і 300 кораблів.