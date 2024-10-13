росія, ймовірно, завищила кількість кораблів, які взяли участь у військових навчаннях “Океан-24” - британська розвідка

Під час навчань військово-морського флоту рф під назвою "Океан-24", росія могла перебільшити кількість кораблів, які брали участь, а навчання проводилися для демонстрації спроможності свого флоту на тлі війни. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють у розвідці, з 10 по 16 вересня військово-морські сили рф після дворічної паузи провели масштабне стратегічне навчання "ОКЕАН-24", яке, ймовірно, було спробою продемонструвати охоплення та можливості, попри війну.

За попередніми даними росЗМІ, в ньому взяли участь понад 400 суден, 120 літаків, 7 тис. транспортних засобів і 90 тис. особового складу з підрозділами.

Операції проводили в Баренцевому, Середземному та Каспійському морях, а також у Тихому океані.

Навчання дійсно проходили в цих районах, але росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі для участі доступні лише близько 300 суден. У Чорному морі не було жодної активності "ОКЕАН-2024", найімовірніше через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року