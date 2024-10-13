россия, вероятно, завысила количество кораблей, принявших участие в военных учениях «Океан-24» - британская разведка
Киев • УНН
Россия провела военно-морские учения «Океан-24», вероятно преувеличив количество задействованных кораблей. По данным британской разведки, РФ имела доступ только к 300 судам, а не 400, как заявлялось.
Во время учений военно-морского флота рф под названием «Океан-24», россия могла преувеличить количество кораблей, которые принимали участие, а учения проводились для демонстрации способности своего флота на фоне войны. Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНН.
Детали
Как сообщают в разведке, с 10 по 16 сентября военно-морские силы РФ после двухлетней паузы провели масштабное стратегическое учение «ОКЕАН-24», которое, вероятно, было попыткой продемонстрировать охват и возможности, несмотря на войну.
По предварительным данным росСМИ, в нем приняли участие более 400 судов, 120 самолетов, 7 тыс. транспортных средств и 90 тыс. личного состава с подразделениями.
Операции проводили в Баренцевом, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом океане.
Учения действительно проходили в этих районах, но россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас для участия доступны только около 300 судов. В Черном море не было никакой активности «ОКЕАН-2024», скорее всего из-за атак со стороны Украины в первых шести месяцах 2024 года
Напомним,
В конце июля сообщалось, что рф начала масштабные учения с участием 20 тысяч военных и 300 кораблей.