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россия, вероятно, завысила количество кораблей, принявших участие в военных учениях «Океан-24» - британская разведка

россия, вероятно, завысила количество кораблей, принявших участие в военных учениях «Океан-24» - британская разведка

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 14:00  •  6696 просмотра

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Россия провела военно-морские учения «Океан-24», вероятно преувеличив количество задействованных кораблей. По данным британской разведки, РФ имела доступ только к 300 судам, а не 400, как заявлялось.

Во время учений военно-морского флота рф под названием «Океан-24», россия могла преувеличить количество кораблей, которые принимали участие, а учения проводились для демонстрации способности своего флота на фоне войны. Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНН.

Детали

Как сообщают в разведке, с 10 по 16 сентября военно-морские силы РФ после двухлетней паузы провели масштабное стратегическое учение «ОКЕАН-24», которое, вероятно, было попыткой продемонстрировать охват и возможности, несмотря на войну.

По предварительным данным росСМИ, в нем приняли участие более 400 судов, 120 самолетов, 7 тыс. транспортных средств и 90 тыс. личного состава с подразделениями. 

Операции проводили в Баренцевом, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом океане.

Учения действительно проходили в этих районах, но россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас для участия доступны только около 300 судов. В Черном море не было никакой активности «ОКЕАН-2024», скорее всего из-за атак со стороны Украины в первых шести месяцах 2024 года

 - отметили в разведке.

Напомним,

В конце июля сообщалось, что рф начала масштабные учения с участием 20 тысяч военных и 300 кораблей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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