росія вдарила по Харківщині з авіації: поранено двох людей, пошкоджено 20 будинків
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по селищу Циркуни Харківського району. Постраждали двоє людей, пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.
Вдень, війська рф вдарили по селищу Циркуни Харківського району, внаслідок чого постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 5 вересня близько 16:45 збройні сили рф завдали авіаудар по с. Циркуни Харківського району.
Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим.
Зазначається, що авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто також сталась пожежа.
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Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
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