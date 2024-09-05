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В одному з селищ Харківщини за допомогою робота знищили 40 мін рф

В одному з селищ Харківщини за допомогою робота знищили 40 мін рф

Київ • УНН

 • 19993 перегляди

Поліцейські вибухотехніки з Києва за допомогою робота знешкодили 40 протипіхотних мін ПОМ-2 в одному з селищ Харківської області. Також було розміновано кілька відрізків залізничної колії.

Столичні вибухотехніки за допомогою робота знищили 40 ворожих протипіхотних мін в одному з селищ Харківщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що під постійними ворожими обстрілами ворога поліцейські вибухотехніки продовжують проводити роботу з розмінування деокупованих територій на Харківщині. Днями, в одному з селищ, яке перебувало під тимчасовою окупацією російської федерації, вони виявили щільно заміновану ділянку місцевості протипіхотними мінами.

В Україні розробили дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer28.03.24, 19:39 • 26641 перегляд

Як розповів заступник начальника управління вибухотехнічної служби поліції Києва Андрій Примачок, аби знешкодити вороже "залізо", правоохоронці використовували спеціального робота, що допомогло дистанційно транспортувати та знищити смертоносні боєприпаси/

На місці колишньої дислокації російської армії ми виявили ділянку місцевості, яка була замінована протипіхотними мінами осколкової натяжної дії ПОМ-2. Такі міни завдають ураження осколками, на які дробиться корпус після підриву заряду вибухової речовини в той момент, коли людина зачепиться за один із датчиків цілі. Дотримуючись всіх заходів безпеки, спільно із колегами з Луцька ми за допомогою робота здійснили розмінування даної ділянки від більш ніж 40 мін

- розповів Примачок.

Крім того, за його словами неподалік цього місця пролягає залізнична дорога, яку військові рф також замінували.

Спільними зусиллями ми розмінували декілька відрізків залізничної колії та наразі перевіряємо на наявність вибухонебезпечних предметів інші ділянки

- сказав Примачок.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології

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