В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

Столичные взрывотехники с помощью робота уничтожили 40 вражеских противопехотных мин в одном из поселков Харьковщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что под постоянными вражескими обстрелами врага полицейские взрывотехники продолжают проводить работу по разминированию деоккупированных территорий на Харьковщине. На днях, в одном из поселков, который находился под временной оккупацией российской федерации, они обнаружили плотно заминированный участок местности противопехотными минами.

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Как рассказал заместитель начальника управления взрывотехнической службы полиции Киева Андрей Примачок, чтобы обезвредить вражеское "железо", правоохранители использовали специального робота, что помогло дистанционно транспортировать и уничтожить смертоносные боеприпасы/

На месте бывшей дислокации российской армии мы обнаружили участок местности, который был заминирован противопехотными минами осколочного натяжного действия ПОМ-2. Такие мины наносят поражение осколками, на которые дробится корпус после подрыва заряда взрывчатого вещества в тот момент, когда человек зацепится за один из датчиков цели. Соблюдая все меры безопасности, совместно с коллегами из Луцка мы с помощью робота осуществили разминирование данного участка от более чем 40 мин - рассказал Примачок.

Кроме того, по его словам неподалеку от этого места пролегает железная дорога, которую военные рф также заминировали.

Совместными усилиями мы разминировали несколько отрезков железнодорожного пути и сейчас проверяем на наличие взрывоопасных предметов другие участки - сказал Примачок.

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