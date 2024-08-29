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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перевозит грузы, разминирует и идет на разведку: Федоров о роботе SIRKO-S1

Перевозит грузы, разминирует и идет на разведку: Федоров о роботе SIRKO-S1

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 15:44  •  13069 просмотра

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Вице-премьер Михаил Федоров рассказал о наземном роботизированном комплексе SIRKO-S1, который используется на фронте. Разработчик поделился ключевыми характеристиками робота и планами по его модульному совершенствованию.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о роботе SIRKO-S1, который помогает на фронте. Его разработчик озвучил ключевую характеристику робота и как планируют совершенствовать, передает УНН.

"Еще одна разработка от участников Brave1, которая помогает на фронте, - наземный роботизированный комплекс SIRKO-S1. Боец может научиться управлять им за день. Робот прост в использовании и многофункционален: подвозит боеприпасы, разминирует и осуществляет разведку", - написал Федоров.

В новом выпуске Warchangers разработчик рассказал, что будет с разработкой дальше и о ключевых характеристиках SIRKO-S1.

"Ключевая характеристика он не большой и не маленький. Он среднего размера (высота  1 200 мм, вес 72 кг, грузоподъемность  200 ку - ред.) и имеет очень мощный мотор...", - сказал разработчик.

Он также рассказал, как планируют совершенствовать SIRKO-S1.

"Мы планируем пойти по пути модульных решений, то есть все что связано с решениями, которые интегрируются в существующую платформу SIRKO-S1. То есть - это модуль разминирования, модуль заминирования и многие другие модули, которые разрабатываем и интегрируем в SIRKO-S1", - отметил разработчик.

Дополнение

Федоров сообщал, что украинские военные активно используют отечественную разработку - универсального робота Vepr, который усиливает возможности ВСУ и сохраняет жизнь бойцов. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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