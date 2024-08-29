Перевозит грузы, разминирует и идет на разведку: Федоров о роботе SIRKO-S1

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о роботе SIRKO-S1, который помогает на фронте. Его разработчик озвучил ключевую характеристику робота и как планируют совершенствовать, передает УНН.

"Еще одна разработка от участников Brave1, которая помогает на фронте, - наземный роботизированный комплекс SIRKO-S1. Боец может научиться управлять им за день. Робот прост в использовании и многофункционален: подвозит боеприпасы, разминирует и осуществляет разведку", - написал Федоров.

В новом выпуске Warchangers разработчик рассказал, что будет с разработкой дальше и о ключевых характеристиках SIRKO-S1.

"Ключевая характеристика он не большой и не маленький. Он среднего размера (высота 1 200 мм, вес 72 кг, грузоподъемность 200 ку - ред.) и имеет очень мощный мотор...", - сказал разработчик.

Он также рассказал, как планируют совершенствовать SIRKO-S1.

"Мы планируем пойти по пути модульных решений, то есть все что связано с решениями, которые интегрируются в существующую платформу SIRKO-S1. То есть - это модуль разминирования, модуль заминирования и многие другие модули, которые разрабатываем и интегрируем в SIRKO-S1", - отметил разработчик.

Дополнение

Федоров сообщал, что украинские военные активно используют отечественную разработку - универсального робота Vepr, который усиливает возможности ВСУ и сохраняет жизнь бойцов.