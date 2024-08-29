Перевозить вантажі, розміновує та йде на розвідку: Федоров про робота SIRKO-S1

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про робота SIRKO-S1, який допомагає на фронті. Його розробник озвучив ключову характеристику робота та як планують вдосконалювати, передає УНН.

"Ще одна розробка від учасників Brave1, яка допомагає на фронті, — наземний роботизований комплекс SIRKO-S1. Боєць може навчитися керувати ним за день. Робот простий у використанні та багатофункціональний: підвозить боєприпаси, розміновує і здійснює розвідку", - написав Федоров.

У новому випуску Warchangers розробник розповів, що буде з розробкою далі та про ключові характеристики SIRKO-S1.

"Ключова характеристика він не великий та не маленький. Він середнього розміру (висота 1 200 мм, вага 72 кг, вантажопідйомність 200 ку – ред.) й має дуже потужний мотор…", - сказав розробник.

Він також розповів, як планують вдосконалювати SIRKO-S1.

"Ми плануємо піти шляхом модульних рішень, тобто все що пов’язано з рішеннями, які інтегруються в наявну платформу SIRKO-S1. Тобто – це модуль розмінування, модуль замінування й багато інших модулів, які розробляємо та інтегруємо в SIRKO-S1", - зазначив розробник.

Доповнення

Федоров повідомляв, що українські військові активно використовують вітчизняну розробку - універсального робота Vepr, який підсилює можливості ЗСУ та зберігає життя бійців.