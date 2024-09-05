россия ударила по Харьковщине из авиации: ранены два человека, повреждены 20 домов
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по поселку Циркуны Харьковского района. Пострадали два человека, повреждены не менее 20 жилых домов, начато расследование по факту нарушения законов войны.
Днем, войска рф ударили по поселку Циркуны Харьковского района, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 5 сентября около 16:45 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по с. Циркуны Харьковского района.
Пострадали два человека. 63-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Телесные повреждения получил мужчина 68 лет. Медики оказали помощь пострадавшим.
Отмечается, что авиационный боеприпас попал в частный жилой сектор. Повреждены по меньшей мере 20 жилых домов, авто также произошел пожар.
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Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Напомним,
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