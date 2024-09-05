россия ударила по Харьковщине из авиации: ранены два человека, повреждены 20 домов

Днем, войска рф ударили по поселку Циркуны Харьковского района, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 5 сентября около 16:45 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по с. Циркуны Харьковского района.

Пострадали два человека. 63-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Телесные повреждения получил мужчина 68 лет. Медики оказали помощь пострадавшим. - резюмировали в прокуратуре.

Отмечается, что авиационный боеприпас попал в частный жилой сектор. Повреждены по меньшей мере 20 жилых домов, авто также произошел пожар.

В одному з селищ Харківщини за допомогою робота знищили 40 мін рф

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытожили правоохранители.

Напомним,

В Волчанске Харьковской области во время вражеского обстрела пострадала 19-летняя волонтер, которая помогала с эвакуацией, она госпитализирована в медицинское учреждение,