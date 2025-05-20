"Це системний підхід": росіяни продовжують лякати кримських татар напередодні річниці депортації

Напередодні 81-ї річниці депортації кримськотатарського народу, на території тимчасово окупованого Криму правоохоронні органи рф провели низку заходів з метою залякування громадського сектору. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Стало відомо, що 16 травня до громадських активістів по всьому півострову навідувались "поліцейські", які вручали "застереження щодо недопущення порушень закону та участі в екстремістській діяльності".

Під увагу правоохоронців потрапили активісти громадського руху "Кримська Солідарність" Сервер Чолакчік, Сеіт-Осман Каралієв, а також кілька активістів з міста Судак.

Також 16 травня російське міністерство юстиції внесло громадянку України, правозахисницю, незалежну кримськотатарську журналістку Лутфіє Зудієву до списку "іноземних агентів".

Як вбачається, для росії неприпустимо, щоб корінний народ на власній території проводив заходи зі вшанування пам’яті загиблих під час геноциду 1944 року. З 2014 року, з моменту окупації півострова, рф забороняє збиратись 18 травня — це є системним підходом політики щодо корінного народу - сказав Лубінець.

Нагадаємо

18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв насильницької депортації кримських татар у 1944 році, яка Верховною Радою України визнана геноцидом.

Раніше УНН писав, що російські окупанти в Криму посилили перевірки автомобілів через наліпки, щоб виявити проукраїнських громадян. "Кримський смерш" перевіряв машини, соцмережі та рівень русофобії.