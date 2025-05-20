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россия продолжает запугивать коренной народ Крыма в преддверии годовщины депортации крымских татар

Киев • УНН

 • 190 просмотра

российские силовики проводят запугивание общественных активистов, вручая предостережения. Правозащитницу Лутфие Зудиеву внесли в список "иностранных агентов".

россия продолжает запугивать коренной народ Крыма в преддверии годовщины депортации крымских татар

В преддверии 81-й годовщины депортации крымскотатарского народа, на территории временно оккупированного Крыма правоохранительные органы рф провели ряд мероприятий с целью запугивания общественного сектора. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Стало известно, что 16 мая к общественным активистам по всему полуострову наведывались "полицейские", которые вручали "предостережения о недопущении нарушений закона и участия в экстремистской деятельности".

Под внимание правоохранителей попали активисты общественного движения "Крымская Солидарность" Сервер Чолакчик, Сеит-Осман Каралиев, а также несколько активистов из города Судак.

Также 16 мая российское министерство юстиции внесло гражданку Украины, правозащитницу, независимую крымскотатарскую журналистку Лутфие Зудиеву в список "иностранных агентов".

Как представляется, для россии недопустимо, чтобы коренной народ на собственной территории проводил мероприятия по чествованию памяти погибших во время геноцида 1944 года. С 2014 года, с момента оккупации полуострова, рф запрещает собираться 18 мая — это системный подход политики в отношении коренного народа

- сказал Лубинец.

Напомним

18 мая в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар в 1944 году, которая Верховной Радой Украины признана геноцидом.

Ранее УНН писал, что российские оккупанты в Крыму усилили проверки автомобилей из-за наклеек, чтобы выявить проукраинских граждан. "Крымский смерш" проверял машины, соцсети и уровень русофобии.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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