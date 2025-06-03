росія планує значний удар по Україні за операцію з атаками по аеродромах – New York Times

росія планує завдати значного удару по Україні у відповідь на нещодавні атаки безпілотників по її військових аеродромах, що призвели до втрати стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

У відповідь на масштабну операцію "Павутина", яку украінські спецслужби провели першого червня, російські військові планують завдати удару по Україні. За даними New York Times, удар у відповідь може включати масовані атаки по українських об'єктах.

Джерела видання зазначають, що російське керівництво розглядає різні варіанти дій, включаючи використання високоточної зброї для завдання ударів по критичній інфраструктурі України.

Американські чиновники заявили, що очікують, що росія завдасть значної відповіді Україні за ці удари. Розвідка США поки що не визначила, за якими саме ударами Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності