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росія планує значний удар по Україні за операцію з атаками по аеродромах – New York Times

Київ • УНН

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Росія планує потужний удар по Україні у відповідь на атаку дронів на військові аеродроми. За даними NYT, удар може включати масовані атаки по українській інфраструктурі.

росія планує значний удар по Україні за операцію з атаками по аеродромах – New York Times

росія планує завдати значного удару по Україні у відповідь на нещодавні атаки безпілотників по її військових аеродромах, що призвели до втрати стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

У відповідь на масштабну операцію "Павутина", яку украінські спецслужби провели першого червня, російські військові планують завдати удару по Україні. За даними New York Times, удар у відповідь може включати масовані атаки по українських об'єктах.

Джерела видання зазначають, що російське керівництво розглядає різні варіанти дій, включаючи використання високоточної зброї для завдання ударів по критичній інфраструктурі України.

Американські чиновники заявили, що очікують, що росія завдасть значної відповіді Україні за ці удари. Розвідка США поки що не визначила, за якими саме ударами Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності

– пише New York Times

Нагадаємо 

За інформацією джерел New York Times, атака, що сталася першого червня 2025 року, була здійснена українськими силами за допомогою безпілотників, які вразили чотири російські військові аеродроми, знищивши або пошкодивши близько 34% флоту російських стратегічних бомбардувальників, включаючи Ту-95, Ту-22М та А-50.

Операція "Павутина" була організована Службою безпеки України та особисто контролювалася Президентом Володимиром Зеленським.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаПолітика
Ту-95
Туполєв Ту-22М
The New York Times
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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