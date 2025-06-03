россия планирует значительный удар по Украине за операцию с атаками по аэродромах – New York Times
Киев • УНН
Россия планирует мощный удар по Украине в ответ на атаку дронов на военные аэродромы. По данным NYT, удар может включать массированные атаки по украинской инфраструктуре.
россия планирует нанести значительный удар по Украине в ответ на недавние атаки беспилотников по ее военным аэродромам, что привело к потере стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В ответ на масштабную операцию "Паутина", которую украинские спецслужбы провели первого июня, российские военные планируют нанести удар по Украине. По данным New York Times, ответный удар может включать массированные атаки по украинским объектам.
Источники издания отмечают, что российское руководство рассматривает различные варианты действий, включая использование высокоточного оружия для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины.
Американские чиновники заявили, что ожидают, что россия нанесет значительный ответ Украине за эти удары. Разведка США пока что не определила, по каким именно ударам Россия может нанести удар, но чиновники считают, что москва может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности
Напомним
По информации источников New York Times, атака, произошедшая первого июня 2025 года, была осуществлена украинскими силами с помощью беспилотников, которые поразили четыре российских военных аэродрома, уничтожив или повредив около 34% флота российских стратегических бомбардировщиков, включая Ту-95, Ту-22М и А-50.
Операция "Паутина" была организована Службой безопасности Украины и лично контролировалась Президентом Владимиром Зеленским.