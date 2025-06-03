россия планирует значительный удар по Украине за операцию с атаками по аэродромах – New York Times

россия планирует нанести значительный удар по Украине в ответ на недавние атаки беспилотников по ее военным аэродромам, что привело к потере стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

В ответ на масштабную операцию "Паутина", которую украинские спецслужбы провели первого июня, российские военные планируют нанести удар по Украине. По данным New York Times, ответный удар может включать массированные атаки по украинским объектам.

Источники издания отмечают, что российское руководство рассматривает различные варианты действий, включая использование высокоточного оружия для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины.

Американские чиновники заявили, что ожидают, что россия нанесет значительный ответ Украине за эти удары. Разведка США пока что не определила, по каким именно ударам Россия может нанести удар, но чиновники считают, что москва может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности