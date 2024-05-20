Росія перекинула на аеродром Оленья третину стратегічних бомбардувальників – супутникові знімки
Київ • УНН
Росія перекинула третину своїх стратегічних бомбардувальників, включаючи 12 літаків Ту-95МС і 13 Ту-22М3, на аеродром Оленя в Мурманській області, згідно з супутниковими знімками, проаналізованими аналітиками Defense Express.
На російському аеродромі Оленья, що в російській Мурманській області, скупчена значна кількість авіації РФ, зокрема і стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3. Про це пишуть аналітики Defense express, які проаналізували фото, що оприлюднив в мережі користувач MT_Anderson, передає УНН.
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За їх підрахунками, станом на 15 травня 2024 року, коли в мережу потрапили супутникові знімки аеродрому Оленья, на фото помічено:
- 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3;
- один Ту-160;
- та два військово-транспортні літаки Ан-12.
Аналітики вказують, що таке скупчення ворожої авіації заслуговує особливої уваги, оскільки аеродром Оленья є одним з основних для Військово-космічних сил РФ, а саме з цієї авіабази російські літаки злітають, щоб здійснити масовані пуски по території України.
Посилаючись на оцінки британського Міноборони та Головного управління розвідки МО України, експерти додають, що, загалом, ВКС РФ мають близько 40 стратегічних бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М340.
Також експерти зазначають, що аеродром Оленья став для дальньої авіації ВКС РФ тепер чи не найголовнішим у веденні війни проти України, оскільки лише на кінець квітня 2024 року на авіабазі Моздок, де теж можуть бути розміщені подібні літаки, було всього шість Ту-22М3.
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