Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

На российском аэродроме Оленья, что в российской Мурманской области, скоплено значительное количество авиации РФ, в том числе и стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Об этом пишут аналитики Defense express, которые проанализировали фото, которые обнародовал в сети пользователь MT_Anderson, передает УНН.

Детали

По их подсчетам, по состоянию на 15 мая 2024 года, когда в сеть попали спутниковые снимки аэродрома Оленья, на фото замечено:

12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3;

один Ту-160;

и два военно-транспортных самолета Ан-12.

Аналитики указывают, что такое скопление вражеской авиации заслуживает особого внимания, поскольку аэродром Оленья является одним из основных для Военно-космических сил РФ, а именно с этой авиабазы российские самолеты взлетают, чтобы осуществить массированные пуски по территории Украины.

Ссылаясь на оценки британского Минобороны и Главного управления разведки МО Украины, эксперты добавляют, что, в общем, ВКС РФ имеют около 40 стратегических бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М340.

Также эксперты отмечают, что аэродром Оленья стал для дальней авиации ВКС РФ теперь едва ли не самым главным в ведении войны против Украины, поскольку только на конец апреля 2024 года на авиабазе Моздок, где тоже могут быть размещены подобные самолеты, было всего шесть Ту-22М3.

Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят