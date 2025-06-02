росія передасть Україні 6 тис. українських загиблих військових та цивільних - голова делегації рф

росія в односторонньому порядку передасть Україні 6 тис. заморожених тіл українських військовослужбовців та цивільних. Про це заявив помічник російського президента володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, передає УНН.

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Ми вирішили декілька практичних питань. По-перше, ми в односторонньому порядку передаємо українській стороні 6 тис. заморожених тіл загиблих українських солдатів і громадян. Ми все, що могли, ідентифікували, провели тести ДНК, виявили хто вони. Прямо організовано спеціальними складами. Наступного тижня ці тіла українській країні передамо, щоб вони могли похоронити - сказав мединський.

Він також зазначив, що Україна та росія домовилися про обмін військовополонених, зокрема важкопоранених.

Нагадаємо

Одним з результатів перемовин з росією у Стамбулі є домовленість про проведення обміну двох категорій осіб у форматі "всіх на всіх". Йдеться про тяжкохворих військових та військових віком від 18 до 25 років. Погоджено механізм та визначено попередні терміни.