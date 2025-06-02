росія передасть Україні 6 тис. українських загиблих військових та цивільних - голова делегації рф
Київ • УНН
росія в односторонньому порядку передасть Україні 6 тисяч заморожених тіл загиблих українських військових та цивільних. Також досягнуто домовленості про обмін військовополонених.
росія в односторонньому порядку передасть Україні 6 тис. заморожених тіл українських військовослужбовців та цивільних. Про це заявив помічник російського президента володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, передає УНН.
Деталі
Ми вирішили декілька практичних питань. По-перше, ми в односторонньому порядку передаємо українській стороні 6 тис. заморожених тіл загиблих українських солдатів і громадян. Ми все, що могли, ідентифікували, провели тести ДНК, виявили хто вони. Прямо організовано спеціальними складами. Наступного тижня ці тіла українській країні передамо, щоб вони могли похоронити
Він також зазначив, що Україна та росія домовилися про обмін військовополонених, зокрема важкопоранених.
Нагадаємо
Одним з результатів перемовин з росією у Стамбулі є домовленість про проведення обміну двох категорій осіб у форматі "всіх на всіх". Йдеться про тяжкохворих військових та військових віком від 18 до 25 років. Погоджено механізм та визначено попередні терміни.