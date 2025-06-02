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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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Россия передаст Украине 6 тыс. украинских погибших военных и гражданских – глава делегации рф

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел погибших украинских военных и гражданских. Также достигнута договоренность об обмене военнопленных.

Россия передаст Украине 6 тыс. украинских погибших военных и гражданских – глава делегации рф

россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. замороженных тел украинских военнослужащих и гражданских. Об этом заявил помощник российского президента владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский, передает УНН.

Детали

Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и граждан. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выявили кто они. Прямо организовано специальными складами. На следующей неделе эти тела украинской стране передадим, чтобы они могли похоронить

- сказал мединский.

Он также отметил, что Украина и россия договорились об обмене военнопленных, в частности тяжелораненых.

Напомним

Одним из результатов переговоров с россией в Стамбуле является договоренность о проведении обмена двух категорий лиц в формате "всех на всех". Речь идет о тяжелобольных военных и военных в возрасте от 18 до 25 лет. Согласован механизм и определены предварительные сроки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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