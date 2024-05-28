росія не має у білорусі сухопутних підрозділів, які б могли на даний момент нести загрозу Україні - Демченко
Київ • УНН
Росія не має наземних підрозділів у Білорусі, які могли б наразі становити загрозу для України, незважаючи на спільні навчання ВПС і ППО з Білоруссю.
Останнім часом на кордоні з білоруссю будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися. У росії немає в білорусі сухопутних підрозділів, які б могли на даний момент нести загрозу Україні. Незважаючи на навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони білорусі та росії, загрози з цього напрямку не відмічається.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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За останній час на кордоні з білоруссю будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися. І, на щастя, у росії немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні. В рамках ротації росія їх поступово виводила, а нових на територію білорусі не завела. Вони знаходилися на білоруських полігонах, проходячи навчання, підготовку. Певна кількість російських військовослужбовців там залишається, але це здебільшого обслуговуючий персонал, в тому числі і авіаційних компонентів, логістичних підрозділів
Він додав, що за навчанням рф та білорусі слідкують підрозділи розвідки, щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні, але наразі загрози не відмічається.
Нагадаємо
Спільні навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони білорусі та росії розпочалися 27 травня і триватимуть до 31 травня. Тренування спрямовані нібито на захист державних і військових об'єктів від повітряних ударів.