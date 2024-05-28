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росія не має у білорусі сухопутних підрозділів, які б могли на даний момент нести загрозу Україні - Демченко

росія не має у білорусі сухопутних підрозділів, які б могли на даний момент нести загрозу Україні - Демченко

Київ • УНН

 • 18163 перегляди

Росія не має наземних підрозділів у Білорусі, які могли б наразі становити загрозу для України, незважаючи на спільні навчання ВПС і ППО з Білоруссю.

Останнім часом на кордоні з білоруссю будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися. У росії немає в білорусі сухопутних підрозділів, які б могли на даний момент нести загрозу Україні. Незважаючи на навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони білорусі та росії, загрози з цього напрямку не відмічається.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

За останній час на кордоні з білоруссю будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися. І, на щастя, у росії немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні. В рамках ротації росія їх поступово виводила, а нових на територію білорусі не завела. Вони знаходилися на білоруських полігонах, проходячи навчання, підготовку. Певна кількість російських військовослужбовців там залишається, але це здебільшого обслуговуючий персонал, в тому числі і авіаційних компонентів, логістичних підрозділів

- сказав Демченко. 

Він додав, що за навчанням рф та білорусі слідкують підрозділи розвідки, щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні, але наразі загрози не відмічається.

Нагадаємо

Спільні навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони білорусі та росії розпочалися 27 травня і триватимуть до 31 травня. Тренування спрямовані нібито на захист державних і військових об'єктів від повітряних ударів. 

Павло Башинський

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