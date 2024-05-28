россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

В последнее время на границе с белоруссией какие-либо действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались. У россии нет в беларуси сухопутных подразделений, которые бы могли на данный момент нести угрозу Украине. Несмотря на учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси и России, угрозы с этого направления не отмечается.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

За последнее время на границе с Беларусью какие-либо действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались. И, к счастью, у россии нет там подразделений сухопутной составляющей, которые бы могли на данный момент нести угрозу нашей стране. В рамках ротации россия их постепенно выводила, а новых на территорию Беларуси не завела. Они находились на белорусских полигонах, проходя обучение, подготовку. Определенное количество российских военнослужащих там остается, но это в основном обслуживающий персонал, в том числе и авиационных компонентов, логистических подразделений - сказал Демченко.

Он добавил, что за учениями рф и Беларуси следят подразделения разведки, чтобы понимать насколько они могут нести угрозу Украине, но пока угрозы не отмечается.

Напомним,

Совместные учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси и России начались 27 мая и продлятся до 31 мая. Тренировки направлены якобы на защиту государственных и военных объектов от воздушных ударов.