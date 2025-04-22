росія нарощує військову присутність у Маріуполі, з'явилися нові бази - міськрада
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі з'явилися дві нові військові бази, росіяни перетворюють місто на логістичний плацдарм. Окупанти посилюють свою присутність в Маріуполі.
Російські війська продовжують посилювати свою військову присутність у тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема, вже зʼявилося дві військові бази. Про це повідомили у Маріупольській міській раді у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Російські окупанти розширяють свою військову присутність в Маріуполі", - ідеться в дописі.
За інформацією Центру вивчення окупації, протягом березня-квітня 2025 року з’явилися дві нові військові бази: на території Кальміуського району в північно-західній частині, а також логістична, в Лівобережному районі, ЖМР "Східний". Друга база, як вказано, використовується здебільшого для стоянки живої сили та техніки.
"Таким чином, російські окупанти поступово посилюють свою присутність у Маріуполі. У Центрі вивчення окупації зазначають, що це план по перетворенню міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм не лише для вантажів, але техніки та живої сили. З розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування живих сили. Цьому сприяють окупаційні дії з розвитку залізниці та портового сполучення", - повідомили в міськраді Маріуполя.
Нагадаємо
Раніше у міській раді Маріуполя повідомляли, що біля тимчасово окупованого міста було уражено базу окупантів.