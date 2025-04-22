россия наращивает военное присутствие в Мариуполе, появились новые базы - горсовет
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе появились две новые военные базы, россияне превращают город в логистический плацдарм. Оккупанты усиливают свое присутствие в Мариуполе.
Российские войска продолжают усиливать свое военное присутствие во временно оккупированном Мариуполе. В частности, уже появилось две военные базы. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе", - говорится в сообщении.
По информации Центра изучения оккупации, в течение марта-апреля 2025 года появились две новые военные базы: на территории Кальмиусского района в северо-западной части, а также логистическая, в Левобережном районе, ЖМР "Восточный". Вторая база, как указано, используется в основном для стоянки живой силы и техники.
"Таким образом, российские оккупанты постепенно усиливают свое присутствие в Мариуполе. В Центре изучения оккупации отмечают, что это план по превращению города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы. С разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы. Этому способствуют оккупационные действия по развитию железной дороги и портового сообщения", - сообщили в горсовете Мариуполя.
Напомним
Ранее в городском совете Мариуполя сообщали, что возле временно оккупированного города была поражена база оккупантов.