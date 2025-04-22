россия наращивает военное присутствие в Мариуполе, появились новые базы - горсовет

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
08:27 • 4436 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
07:51 • 18215 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 45078 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 136499 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 74680 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 67654 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 63425 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 40074 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 31669 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 83760 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3.1м/с
26%
751 мм
Популярные новости

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

21 апреля, 23:04 • 22641 просмотра

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

22 апреля, 00:14 • 22949 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

22 апреля, 00:32 • 43661 просмотра

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

05:22 • 26041 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

06:01 • 20965 просмотра
публикации

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

07:51 • 18237 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 62731 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 136516 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 54028 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 60939 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 3860 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 28732 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 31963 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 29201 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 62437 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Вашингтон Пост

Таймс

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

россия наращивает военное присутствие в Мариуполе, появились новые базы - горсовет

Киев • УНН

 • 2830 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе появились две новые военные базы, россияне превращают город в логистический плацдарм. Оккупанты усиливают свое присутствие в Мариуполе.

россия наращивает военное присутствие в Мариуполе, появились новые базы - горсовет

Российские войска продолжают усиливать свое военное присутствие во временно оккупированном Мариуполе. В частности, уже появилось две военные базы. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе", - говорится в сообщении.

По информации Центра изучения оккупации, в течение марта-апреля 2025 года появились две новые военные базы: на территории Кальмиусского района в северо-западной части, а также логистическая, в Левобережном районе, ЖМР "Восточный". Вторая база, как указано, используется в основном для стоянки живой силы и техники.

"Таким образом, российские оккупанты постепенно усиливают свое присутствие в Мариуполе. В Центре изучения оккупации отмечают, что это план по превращению города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы. С разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы. Этому способствуют оккупационные действия по развитию железной дороги и портового сообщения", - сообщили в горсовете Мариуполя.

Напомним 

Ранее в городском совете Мариуполя сообщали, что возле временно оккупированного города была поражена база оккупантов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Мариуполь
Brent
$67.18
Bitcoin
$88,477.90
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.55
Золото
$3,479.55
Ethereum
$1,622.73