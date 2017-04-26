Романи Е.Хемінгуея українською презентують на Книжковому Арсеналі

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. “Видавництво Старого Лева” випустить дві книги видатного американського письменника Ернеста Хемінгуея. Це будуть його романи “Старий і море” та “Фієста. І зійде сонце” передає УНН з посиланням на Сultprostir.

"Видавництво Старого Лева" випустить дві книги видатного американського письменника Ернеста Гемінгвея. Це будуть його романи "Старий і море" та "Фієста. І зійде сонце". Презентація книг відбудеться в рамках Книжкового Арсеналу.

Переклад роману "Старий і море" здійснив Володимир Митрофанов, а харківська художниця Саша Шульц доповнила видання ілюстраціями. Роман "Фієста.І сходить сонце" було перекладено відомим українським перекладачем Віктором Морозовим, а оформленням зайнялась художниця зі Львову - Оксана Йорш.

Цими виданнями "Видавництво Старого Лева" планує розпочати видання усіх творів відомого американського письменника та публіциста, твори якого, до речі публікуються українську вперше з часів отримання незалежності.

Нагадаємо, що Ернест Гемінгвей - це відомий американський письменник, лауреат Нобелівської та Пулітцеровської премій.

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