Романи Е.Хемінгуея українською презентують на Книжковому Арсеналі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. “Видавництво Старого Лева” випустить дві книги видатного американського письменника Ернеста Хемінгуея. Це будуть його романи “Старий і море” та “Фієста. І зійде сонце” передає УНН з посиланням на Сultprostir.
"Видавництво Старого Лева" випустить дві книги видатного американського письменника Ернеста Гемінгвея. Це будуть його романи "Старий і море" та "Фієста. І зійде сонце". Презентація книг відбудеться в рамках Книжкового Арсеналу.
Переклад роману "Старий і море" здійснив Володимир Митрофанов, а харківська художниця Саша Шульц доповнила видання ілюстраціями. Роман "Фієста.І сходить сонце" було перекладено відомим українським перекладачем Віктором Морозовим, а оформленням зайнялась художниця зі Львову - Оксана Йорш.
Цими виданнями "Видавництво Старого Лева" планує розпочати видання усіх творів відомого американського письменника та публіциста, твори якого, до речі публікуються українську вперше з часів отримання незалежності.
Нагадаємо, що Ернест Гемінгвей - це відомий американський письменник, лауреат Нобелівської та Пулітцеровської премій.