Романы Э.Хемингуэя на украинском представлят на Книжном Арсенале

"Издательство Старого Лева" выпустит две книги выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Это будут его романы "Старик и море" и "Фиеста. И взойдет солнце". Презентация книг состоится в рамках Книжного Арсенала.

Перевод романа "Старик и море" осуществил Владимир Митрофанов, а харьковская художница Саша Шульц дополнила издание иллюстрациями. Роман "Фиеста.И восходит солнце" было переведено известным украинским переводчиком Виктором Морозовым, а оформлением занялась художница из Львова - Оксана Йорш.

Этими изданиями "Издательство Старого Лева" планирует начать издание всех произведений известного американского писателя и публициста, произведения которого, кстати публикуются Украинский впервые после обретения независимости.

Напомним, что Эрнест Хемингуэй - это известный американский писатель, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий.