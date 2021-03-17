“Рома” прибула до Києва на матч з “Шахтарем”: стала відома заявка римського клубу

Деталі

Головний тренер команди Паулу Фонсека взяв з собою 20 виконавців. Через травми поєдинок пропустять Верету, Дзаньоло, Мхітарян і Смоллінг. Жуан Жезус не зіграє через коронавірус.

Заявка римлян:

Голкіпери: Лопес, Міранте, Фузато.

Захисники: Карсдорп, Ібаньєс, Сантон, Манчіні, Кумбула, Перес, Спінаццола, Калафьорі.

Півзахисники: Крістанте, Пеллегріні, Вільяр, Діавара.

Нападники: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Ель-Шаараві.

Доповнення

Зустріч “Шахтар” — “Рома” відбудеться 18 березня в Києві на НСК “Олімпійський”.