“Рома” прибула до Києва на матч з “Шахтарем”: стала відома заявка римського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Італійська “Рома” прибула до столиці України, де проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з “Шахтарем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Роми”.
Деталі
Головний тренер команди Паулу Фонсека взяв з собою 20 виконавців. Через травми поєдинок пропустять Верету, Дзаньоло, Мхітарян і Смоллінг. Жуан Жезус не зіграє через коронавірус.
Заявка римлян:
Голкіпери: Лопес, Міранте, Фузато.
Захисники: Карсдорп, Ібаньєс, Сантон, Манчіні, Кумбула, Перес, Спінаццола, Калафьорі.
Півзахисники: Крістанте, Пеллегріні, Вільяр, Діавара.
Нападники: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Ель-Шаараві.
Доповнення
Зустріч “Шахтар” — “Рома” відбудеться 18 березня в Києві на НСК “Олімпійський”.