“Рома” прибыла в Киев на матч с “Шахтером”: стала известна заявка римского клуба

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39607 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57520 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106625 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142476 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194349 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192858 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278672 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325943 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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“Рома” прибыла в Киев на матч с “Шахтером”: стала известна заявка римского клуба

“Рома” прибыла в Киев на матч с “Шахтером”: стала известна заявка римского клуба

Киев  •  УНН

 • 13915 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Итальянская “Рома” прибыла в столицу Украины, где проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Ромы”.

Детали

Главный тренер команды Паулу Фонсека взял с собой 20 исполнителей. Из-за травм поединок пропустят Вретище, Дзаньоло, Мхитарян и Смоллинг. Жуан Жезус не сыграет из-коронавирус.

Заявка римлян:

Вратари: Лопес, Миранте, Фузато.

Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.

Полузащитники: Кристаном, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.

Нападающие: Джеко, Педро, Майораля, Перес, Эль-Шаарави.

Дополнение

Встреча “Шахтер” — “Рома” состоится 18 марта в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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