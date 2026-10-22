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Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 12941 перегляди

Вибухи пролунали в липецьку й тулі, про дрони також повідомляли в бєлгородській та московській областях. Наслідки уточнюються.

Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухи

У ніч проти 22 жовтня одразу кілька регіонів росії опинилися під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в липецьку та тулі, про атаку також повідомляли в бєлгородській і московській областях. Про це інформує Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.

Деталі

Перші повідомлення про вибухи в липецьку з'явилися близько 00:54. Місцеві жителі публікували відео прольоту безпілотників та звуки вибухів у місті.

Згодом з'явилася інформація про пожежу в багатоповерховому житловому будинку. Також повідомляли, що уламки впали на місцеву поліклініку, після чого загорівся дах будівлі. Офіційного підтвердження цих обставин наразі немає.

Атака поширилася на тулу та московську область

Близько 01:00 повідомлення про вибухи почали надходити з тули. Очевидці заявляли про проліт безпілотників над містом та роботу російської протиповітряної оборони.

О 01:21 Exilenova+ повідомив про атаку на бєлгородську область. У мережі також поширили відео безпілотника, який летів на наднизькій висоті над житловою забудовою. Автори повідомлення ідентифікували його як FP-1.

Близько 02:30 з'явилася інформація про появу безпілотників уже в московській області. Таким чином, протягом кількох годин повідомлення про повітряні атаки надходили щонайменше з 4 російських регіонів.

Масштаби можливих пошкоджень, кількість залучених безпілотників та наслідки нічної атаки уточнюються.

ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики22.10.26, 02:17 • 15634 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Пожежі