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Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 15297 просмотра

Взрывы прогремели в Липецке и Туле, о дронах также сообщали в Белгородской и Московской областях. Последствия уточняются.

Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывы

В ночь на 22 октября сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Липецке и Туле, об атаке также сообщали в Белгородской и Московской областях. Об этом информирует Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

Первые сообщения о взрывах в Липецке появились около 00:54. Местные жители публиковали видео пролёта беспилотников и звуки взрывов в городе.

Позже появилась информация о пожаре в многоэтажном жилом доме. Также сообщалось, что обломки упали на местную поликлинику, после чего загорелась крыша здания. Официального подтверждения этих обстоятельств пока нет.

Атака распространилась на Тулу и Московскую область

Около 01:00 сообщения о взрывах начали поступать из Тулы. Очевидцы заявляли о пролёте беспилотников над городом и работе российской противовоздушной обороны.

В 01:21 Exilenova+ сообщил об атаке на Белгородскую область. В сети также распространили видео беспилотника, который летел на предельно низкой высоте над жилой застройкой. Авторы сообщения идентифицировали его как FP-1.

Около 02:30 появилась информация о появлении беспилотников уже в Московской области. Таким образом, в течение нескольких часов сообщения о воздушных атаках поступали как минимум из 4 российских регионов.

Масштабы возможных повреждений, количество задействованных беспилотников и последствия ночной атаки уточняются.

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Степан Гафтко

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