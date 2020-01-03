Родини Героїв Небесної Сотні закликали голову ДБР не віддавати Буряку справи Майдану

КИЇВ. 3 січня. УНН. Родини Героїв Небесної Сотні звернулися до т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової з проханням не призначати Олександра Буряка керівником відділу з розслідування справ Майдану в ДБР. Про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" у Facebook, передає УНН.