Родини Героїв Небесної Сотні закликали голову ДБР не віддавати Буряку справи Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Родини Героїв Небесної Сотні звернулися до т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової з проханням не призначати Олександра Буряка керівником відділу з розслідування справ Майдану в ДБР. Про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" у Facebook, передає УНН.
У заяві зазначено, що Буряк не має досвіду роботи зі справами Майдану, досягнень у інших справах, зате має сумнівну репутацію.
"Саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ. З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може “за дзвінком” отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР", - зазначено у повідомленні.
Тож родини Героїв Небесної Сотні закликали нового керівника ДБР скасувати призначення Буряка.
“...Ми закликаємо Ірину Венедіктову скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування „справ Майдану“ у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка; призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду; надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідування справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань створено робочу групу з переведення працівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протесами у 2013 — 2014 роках (“справи Майдану”) Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань.
Також повідомлялося, що керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань.
Як раніше повідомляв УНН, до Державного бюро розслідувань надійшло 34 постанови про визначення підслідності у “справах Майдану”, які містять майже 3 тисячі епізодів злочинної діяльності.