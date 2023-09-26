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Роботу в поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині відновлено - Кіпер

Роботу в поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині відновлено - Кіпер

Київ • УНН

 • 227045 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Одещині відновили роботу в поромному пункті пропуску «Орлівка». Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

“Роботу в поромному пункті пропуску „Орлівка“ на Одещині відновлено”, — написав він.

Нагадаємо

Сьогодні вночі поромний пункт пропуску “Орлівка” постраждав внаслідок атаки рф.

Як повідомляв Кіпер, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Унаслідок влучань руйнувань зазнала припортова інфраструктура. Також було травмовано двоє людей.

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