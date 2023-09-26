Работа в паромном пункте пропуска "Орливка" в Одесской области возобновлена - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Одесской области возобновили работу в паромном пункте пропуска «Орливка». Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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“Работа в паромном пункте пропуска „Орливка“ на Одесской области возобновлена”, — написал он.
Напомним
Сегодня ночью паромный пункт пропуска “Орливка” пострадал в результате атаки рф.
Как сообщал Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура. Также были травмированы два человека.