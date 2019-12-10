Роботи з демонтажу конструкцій в одеському коледжі зупинили через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Одеському коледжі зупинили роботи з демонтажу внутрішнього флігеля економічного коледжу через туман. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Наразі знесли два поверхи флігеля. Ще два — спеціалісти мають розібрати завтра вранці. Зараз роботі заважає туман. Також заради безпеки будівельників та рятувальників вирішено проводити операцію з демонтажу тільки в денний час”, — написав Максим Куций.
Він також повідомив, що сьогодні частково розібрали стіну внутрішнього флігеля коледжу.
“Ця стіна могла впасти на голови рятувальників та поліцейських, через що пошукові роботи та слідчі дії на цій ділянці не проводились”, — зазначив Максим Куций.
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Він написав, що операцію з демонтажу флігеля проводили за допомогою будівельних лебідок. Експерти використали спеціальну “подушку” з соломи, що пом’якшила удар при падінні уламків стіни з висоти шостого поверху.
“Пошуки зниклих безвісти на цій ділянці продовжаться одразу після знесення решти двох поверхів”, — додав Максим Куций.
Голова ОДА також написав, що сьогодні ДСНС переказали 685 тис. грн для закупівлі обладнання та оплати послуг підйомного крану.
Як повідомляв УНН, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Також, наразі відомо про 12 загиблих.
Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.