Работы по демонтажу конструкций в одесском колледже остановили из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одесском колледже остановили работы по демонтажу внутреннего флигеля экономического колледжа из-за тумана. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
“Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два — специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман. Также ради безопасности строителей и спасателей решено проводить операцию по демонтажу только в дневное время”, — написал Максим Куцый.
Он также сообщил, что сегодня частично разобрали стену внутреннего флигеля колледжа.
“Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводилось”, — отметил Максим Куцый.
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Он написал, что операцию по демонтажу флигеля проводили с помощью строительных лебедок. Эксперты использовали специальную “подушку” из соломы, что смягчила удар при падении обломков стены с высоты шестого этажа.
“Поиски пропавших без вести на этом участке продлятся сразу после сноса оставшихся двух этажей”, — добавил Максим Куцый.
Председатель ОГА также написал, что сегодня ГСЧС перевели 685 тыс. грн для закупки оборудования и оплаты услуг подъемного крана.
Как сообщал УНН, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
Также, пока известно о 12 погибших.
Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.