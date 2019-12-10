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Работы по демонтажу конструкций в одесском колледже остановили из-за тумана

Работы по демонтажу конструкций в одесском колледже остановили из-за тумана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одесском колледже остановили работы по демонтажу внутреннего флигеля экономического колледжа из-за тумана. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

“Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два — специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман. Также ради безопасности строителей и спасателей решено проводить операцию по демонтажу только в дневное время”, — написал Максим Куцый.

Он также сообщил, что сегодня частично разобрали стену внутреннего флигеля колледжа.

“Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводилось”, — отметил Максим Куцый.

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Он написал, что операцию по демонтажу флигеля проводили с помощью строительных лебедок. Эксперты использовали специальную “подушку” из соломы, что смягчила удар при падении обломков стены с высоты шестого этажа.

“Поиски пропавших без вести на этом участке продлятся сразу после сноса оставшихся двух этажей”, — добавил Максим Куцый.

Председатель ОГА также написал, что сегодня ГСЧС перевели 685 тыс. грн для закупки оборудования и оплаты услуг подъемного крана.

Как сообщал УНН, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Также, пока известно о 12 погибших.

Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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