Роботи почнуться просто зараз: через підрив Каховської ГЕС в Україні збудують два нові водогони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС в Україні збудуться два нові магістральні водогони. Про це після засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Наступне важливе рішення — про виділення коштів з Фонду відновлення у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - повідомив Шмигаль.
За словами глави уряду, роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати час.
Додамо
Крім того, під час засідання уряду вирішили виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.
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Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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