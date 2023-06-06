Работы начнутся прямо сейчас: из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине построят два новых водопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине построят два новых магистральных водопровода. Об этом после заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Следующее важное решение — о выделении средств из Фонда восстановления в размере 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой", - сообщил Шмыгаль.
По словам главы правительства, работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять время.
Добавим
Кроме того, во время заседания правительства решили выделить Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде.
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Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
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