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Работы начнутся прямо сейчас: из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине построят два новых водопровода

Киев • УНН

 • 476973 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине построят два новых магистральных водопровода. Об этом после заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Работы начнутся прямо сейчас: из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине построят два новых водопровода

Цитата

"Следующее важное решение — о выделении средств из Фонда восстановления в размере 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой", - сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять время.

Добавим

Кроме того, во время заседания правительства решили выделить Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде.

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Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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