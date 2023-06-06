Підрив Каховської ГЕС: керувати роботами з ліквідації наслідків теракту буде глава МВС Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Кабмін вдруге за день зібрався на засідання. Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, було ухвалено рішення про призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків терористичної атаки рф на Каховську ГЕС, передає УНН.
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"Швидко напрацювали нові рішення у зв’язку з підривом російськими терористами Каховської ГЕС... Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. Утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств", - повідомив Шмигаль.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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