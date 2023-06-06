Подрыв Каховской ГЭС: руководить работами по ликвидации последствий теракта будет глава МВД Клименко

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"Быстро наработали новые решения в связи с подрывом российскими террористами Каховской ГЭС... Назначаем министра внутренних дел Игоря Клименко руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки. Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий", - сообщил Шмыгаль.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.