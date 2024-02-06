Робота на деокупованих територіях: Боррель відвідав навчання поліцейських та гвардійців
Київ • УНН
Під час свого візиту в Україну Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав тренувальну базу, де інструктори готують українську поліцію та Національну гвардію до роботи на деокупованих територіях.
Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту в Україну відвідав одну із навчальних баз МВС, де інструктори Консультативної місії Євросоюзу навчають українських інструкторів серед поліцейських та нацгвардійців. Про це глава МВС Ігор Клименко повідомив у Telegram, передає УНН.
Як повідомив Клименко, за сприяння Консультативної місії Європейського союзу в Україні інструктори з Національної гвардії та Національної поліції проходять навчання з підготовки до роботи на деокупованих територіях.
Упродовж кількох тижнів іноземні інструктори ділитимуться досвідом з українськими поліцейськими та нацгвардійцями. Серед основних напрямків навчань – забезпечення публічного порядку, виявлення диверсантів, розмінування території, фіксація воєнних злочинів.
"Підготовка тренерів нашими колегами із жандармерії та поліції країн-партнерів є надзвичайно важливою. Перш за все, це обмін інформацією та підготовка фахівців до виконання завдань на деокупованих територіях", - зазначив міністр.
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Клименко та Боррель відвідали кожен з етапів навчань. За легендою, бійці спершу провели штурмові дії, затримали диверсантів та звільнили заручників. Після –здійснювали розмінування території та фіксували воєнний злочин.
"Ми побачили, як учасники тренінгу впорались із поставленим завданням та різними видами небезпеки. Сподіваюсь, що представники Нацполіції та Нацгвардії, які проходять тут тренування, зможуть застосувати ці навички в майбутньому для підготовки якомога більшої кількості українських фахівців", - заявив Жозеп Боррель.
Після завершення навчань 162 українських інструктори будуть ділитися отриманим досвідом з тисячами своїх колег – поліцейськими та нацгвардійцями, які працюватимуть на деокупованих територіях.
"Євросоюз буде продовжувати підтримувати Україну, адже після звільнення територій спеціалістам доводиться працювати у надзвичайно складних умовах аби відновити верховенство права, підтримувати населення та роботу державних органів", - наголосив Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
Нагадаємо
Сьогодні вранці до столиці України прибув представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.