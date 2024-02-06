Работа на деоккупированных территориях: Боррель посетил обучение полицейских и гвардейцев

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину посетил одну из учебных баз МВД, где инструкторы Консультативной миссии Евросоюза обучают украинских инструкторов среди полицейских и нацгвардейцев. Об этом глава МВД Игорь Клименко сообщил в Telegram, передает УНН.

Как сообщил Клименко, при содействии Консультативной миссии Европейского союза в Украине инструкторы из Национальной гвардии и Национальной полиции проходят обучение по подготовке к работе на деоккупированных территориях.

В течение нескольких недель иностранные инструкторы будут делиться опытом с украинскими полицейскими и нацгвардейцами. Среди основных направлений учений - обеспечение общественного порядка, выявление диверсантов, разминирование территории, фиксация военных преступлений.

"Подготовка тренеров нашими коллегами из жандармерии и полиции стран-партнеров чрезвычайно важна. Прежде всего, это обмен информацией и подготовка специалистов к выполнению задач на деоккупированных территориях", - отметил министр.

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Клименко и Боррель посетили каждый из этапов учений. По легенде, бойцы сначала провели штурмовые действия, задержали диверсантов и освободили заложников. После - осуществляли разминирование территории и фиксировали военное преступление.

"Мы увидели, как участники тренинга справились с поставленной задачей и различными видами опасности. Надеюсь, что представители Нацполиции и Нацгвардии, которые проходят здесь тренировки, смогут применить эти навыки в будущем для подготовки как можно большего количества украинских специалистов", - заявил Жозеп Боррель.

После завершения учений 162 украинских инструктора будут делиться полученным опытом с тысячами своих коллег - полицейскими и нацгвардейцами, которые будут работать на деоккупированных территориях.

"Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину, ведь после освобождения территорий специалистам приходится работать в чрезвычайно сложных условиях, чтобы восстановить верховенство права, поддерживать население и работу государственных органов", - отметил Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним,

Сегодня утром в столицу Украины прибыл представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.