Робочий тиждень в Києві почався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, Велика Окружна дорога, Голосіївський проспект, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Глибочицька, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери та вулиця Богатирська.
Також ускладнено рух на вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Жилянській, проспекті Леся Курбаса, вулиці Федора Ернста, вулиці Народного Ополчення та проспекті Валерія Лобановського.
Зазначимо, що на проспекті Любомира Гузара та проспекті Степана Бандери частково обмежений рух.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Петра Григоренка, Дніпровська набережна, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та вулиця Братиславська.
Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах у напрямку правого берега.
Нагадаємо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар.