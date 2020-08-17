Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, Большая Окружная дорога, Голосеевский проспект, улица Юрия Ильенко, улица Глубочицкая, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры и улица Богатырская.
Также затруднено движение на улице Вадима Гетьмана, улице Жилянской, проспекте Леся Курбаса, улице Федора Эрнста, улице Народного Ополчения и проспекте Валерия Лобановского.
Отметим, что на проспекте Любомира Гузара и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Петра Григоренко, Днепровская набережная, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и улица Братиславская.
Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах в направлении правого берега.
Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар.