РНБО сьогодні ухвалить необхідні рішення щодо блокади Донбасу — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони сьогодні ухвалить всі необхідні рішення щодо блокади тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат, перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук.
“У нас якраз зараз засідання фракції щодо РНБО. Можу вам сказати, що питання блокади буде обов’язково розглянуте на засіданні РНБО сьогодні”, — сказав нардеп.
Він додав, що під час сьогоднішнього засідання будуть ухвалені всі необхідні рішення, зокрема і щодо блокади тимчасово окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, 15 березня у Києві розпочалось екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляв УНН, РНБО планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.