Різноманітні способи "ухилення" на понад 4,5 млн грн: правоохоронці викрили майже два десятки учасників злочинних схем
Київ • УНН
Департамент стратегічних розслідувань заблокував 14 схем ухилення від військової служби. 19 зловмисників пропонували різні варіанти відтермінування за суми від 2000 грн до 32000 доларів.
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань заблокували 14 схем ухилення від військової служби, організатори яких пропонували "клієнтам" різні варіанти відтермінування.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Деталі
ДСР заблокував 14 схем ухилення від військової служби, в яких фігурують 19 зловмисників. Раніше організатори зазначених оборудок отримали понад 4,5 млн.
За даними правоохоронців, фігуранти пропонували "клієнтам" кілька варіантів відтермінування:
висновок комісії про непридатність до військової служби
отримання жінками групи інвалідності для подальшого оформлення догляду за ними
зарахування на денну форму навчання до закладів освіти
оформлення пакета документів для безперешкодного виїзду за кордон
переправлення поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю
надання коду для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.
Залежно від обраного варіанту та особи, яка обіцялася посприяти у "вирішенні питання", вартість коливалася від 2000 гривень до 32 000 доларів.
Правоохоронці викрили голів та членів МСЕК та ВЛК, які підроблювали медичні довідки та виносили рішення, на підставі яких чоловіків визнавали непридатними до служби.
На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці13.09.24, 12:25 • 11540 переглядiв
Слідчі зазначають у якості приклада наступне:
"Голова експертної комісії з Луганщини свої послуги оцінив у 10 000 гривень, колега з Полтавщини - у 9000 доларів. Голова ВЛК та лікар у Кіровоградській області брали 2000 доларів, а лікар ВЛК на Львівщині отримав 4500".
Інші оборудки:
- У Києві та Одесі затримали двох посадовців вищих навчальних закладів, які за 1000-2000 доларів зараховували на денну форму навчання, що також було законною підставою отримати відстрочку.
- У Львові митник свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю оцінював у 10 000 доларів, а оформлення фіктивних документів із висновком ВЛК про непридатність - 13 000 доларів.
- В Житомирській області ділок обіцяв допомогти знятися з обліку за 20 000 доларів, а на Харківщині за вирішення аналогічного питання «бізнесмен» отримав 32 000 доларів.
- На Миколаївщині та Запоріжжі учасники схем гарантували «клієнтам» організувати їх перетин кордону за 12 000 та 8000 доларів.
- На Прикарпатті заступник начальника обласного ТЦК та начальник районного ТЦК та СП за 1 000 доларів пропонували безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.
Наразі усім організаторам та учасникам схем слідчі повідомили підозри.
У Києві викрито схему ухилення від мобілізації через фіктивне батьківство29.07.24, 11:09 • 29944 перегляди