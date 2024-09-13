Различные способы «уклонения» на более 4,5 млн грн: правоохранители разоблачили почти два десятка участников преступных схем
Киев • УНН
Департамент стратегических расследований заблокировал 14 схем уклонения от военной службы. 19 злоумышленников предлагали различные варианты отсрочки за суммы от 2000 грн до 32000 долларов.
Сотрудники Департамента стратегических расследований заблокировали 14 схем уклонения от военной службы, организаторы которых предлагали «клиентам» различные варианты отсрочки.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
ГСР заблокировал 14 схем уклонения от военной службы, в которых фигурируют 19 злоумышленников. Ранее организаторы указанных сделок получили более 4,5 млн.
По данным правоохранителей, фигуранты предлагали «клиентам» несколько вариантов отсрочки:
заключение комиссии о непригодности к военной службе
получение женщинами группы инвалидности для дальнейшего оформления ухода за ними
зачисление на дневную форму обучения в учебные заведения
оформление пакета документов для беспрепятственного выезда за границу
переправка вне официального пункта пропуска по лесной местности
предоставление кода для идентификации в системе «Оберіг» или военно-учетные документы.
В зависимости от выбранного варианта и лица, которое обещало посодействовать в «решении вопроса», стоимость колебалась от 2000 гривен до 32 000 долларов.
Правоохранители разоблачили председателей и членов МСЭК и ВВК, которые подделывали медицинские справки и выносили решения, на основании которых мужчин признавали непригодными к службе.
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Следователи отмечают в качестве примера следующее:
«Председатель экспертной комиссии с Луганщины свои услуги оценил в 10 000 гривен, коллега с Полтавщины - в 9000 долларов. Председатель ВВК и врач в Кировоградской области брали 2000 долларов, а врач ВВК на Львовщине получил 4500».
Другие сделки:
- В Киеве и Одессе задержали двух должностных лиц высших учебных заведений, которые за 1000-2000 долларов зачисляли на дневную форму обучения, что также было законным основанием получить отсрочку.
- Во Львове таможенник свою помощь с выездом за пределами официального пункта пропуска по лесной местности оценивал в 10 000 долларов, а оформление фиктивных документов с заключением ВВК о непригодности - 13 000 долларов.
- В Житомирской области делец обещал помочь сняться с учета за 20 000 долларов, а на Харьковщине за решение аналогичного вопроса «бизнесмен» получил 32 000 долларов.
- На Николаевщине и Запорожье участники схем гарантировали «клиентам» организовать их пересечение границы за 12 000 и 8000 долларов.
- На Прикарпатье заместитель начальника областного ТЦК и начальник районного ТЦК и СП за 1 000 долларов предлагали беспрепятственно получить код для идентификации в системе «Оберег» или военно-учетные документы.
Сейчас всем организаторам и участникам схем следователи сообщили подозрения.
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