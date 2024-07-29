Столичные правоохранители пресекли деятельность группировки, которая помогала призывникам уклониться от мобилизации. За 3,5 тысячи долларов злоумышленники предлагали уклонистам получить фиктивный статус многодетного отца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным следствия, организатором схемы была 30-летняя экс-секретарь горрайонного суда Одесской области, которая, используя связи с прошлого места работы, договаривалась о рассмотрении дел по ускоренной процедуре.

Кроме того злоумышленница привлекла 30-летнего жителя Одесской области, в обязанности которого входил поиск "клиентов", желающих избежать мобилизации, и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги должны были в суде подтвердить отцовство незнакомых им мужчин.

"Прайс" на услуги составлял 3500 долларов, из которых матери получали 500 долларов.

Правоохранители задержали организатора с сообщником в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и провели ряд обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности - решение суда, "черновые" записи, мобильные телефоны, деньги, банковские карты и компьютерную технику.

Следователи сообщили задержанным и 26-летней женщине, которая подтвердила в суде отцовство "клиента", о подозрениях по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.