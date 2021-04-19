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Різниця вартості між тестами на ПЛР в аеропортах по всьому світу досягає 400 доларів - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Різниця між найнижчою та найвищою ціною на ПЛР- тест на коронавірус в різних аеропортах по всьому світу складає 396 доларів. На це вказує дослідження Skytrax, передає УНН.

Деталі

Зокрема, дослідження охоплює 77 різних аеропортів світу, які надають послуги тестування пасажирів на коронавірус. Серед них аеропорти Європи, Африки, Азії, Північної та Південної Америки. Зазначається, що в деяких країнах рівень тестування встановлюється національним урядом.

Тому існує різноманітна політика щодо оподаткування тестування. Наприклад, у Великій Британії 20% збору стягується з державного податку з ПДВ. В той час, як міжнародний аеропорт Кансай в Японії має найвищі ціни зі стандартною платою — 404 долари. Найнижча вартість зафіксована в аеропорту Мумбаї — лише 8 доларів.

Найдешевший тест серед європейських аеропортів можна отримати у Ризі — 44 долари.

Багато аеропортів Німеччини стягують близько 80, а в Великобританії тести на коронавірус в аеропорту варіюються від 82 до 135 доларів.

У багатьох аеропортах США в даний час немає обладнання для тестування ПЛР на місці, але серед них виділяють найдешевший аеропорт Форт-Лодердейл — 106, а у міжнародному аеропорту Сан-Франциско тест ПЛР коштує 261 долар.

Якщо порівнювати ціну і час обробки, аеропорти Росії пропонують найбільш зручний для пасажирів режим тестування з ціною від 22 до 30 доларів за стандартну обробку, а результати можна отримати протягом 12 годин. Аеропорт Москви Шереметьєво пропонує експрес-тест ПЛР за 36 доларів з отриманням результату менше ніж за 2 години.

За даними дослідження, ціна на ПЛР- тести в Україні становить 40 доларів.

Контекст

Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з України до 31 травня 2021 року.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, — 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

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