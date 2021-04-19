Різниця вартості між тестами на ПЛР в аеропортах по всьому світу досягає 400 доларів - дослідження

Деталі

Зокрема, дослідження охоплює 77 різних аеропортів світу, які надають послуги тестування пасажирів на коронавірус. Серед них аеропорти Європи, Африки, Азії, Північної та Південної Америки. Зазначається, що в деяких країнах рівень тестування встановлюється національним урядом.

Тому існує різноманітна політика щодо оподаткування тестування. Наприклад, у Великій Британії 20% збору стягується з державного податку з ПДВ. В той час, як міжнародний аеропорт Кансай в Японії має найвищі ціни зі стандартною платою — 404 долари. Найнижча вартість зафіксована в аеропорту Мумбаї — лише 8 доларів.

Найдешевший тест серед європейських аеропортів можна отримати у Ризі — 44 долари.

Багато аеропортів Німеччини стягують близько 80, а в Великобританії тести на коронавірус в аеропорту варіюються від 82 до 135 доларів.

У багатьох аеропортах США в даний час немає обладнання для тестування ПЛР на місці, але серед них виділяють найдешевший аеропорт Форт-Лодердейл — 106, а у міжнародному аеропорту Сан-Франциско тест ПЛР коштує 261 долар.

Якщо порівнювати ціну і час обробки, аеропорти Росії пропонують найбільш зручний для пасажирів режим тестування з ціною від 22 до 30 доларів за стандартну обробку, а результати можна отримати протягом 12 годин. Аеропорт Москви Шереметьєво пропонує експрес-тест ПЛР за 36 доларів з отриманням результату менше ніж за 2 години.

За даними дослідження, ціна на ПЛР- тести в Україні становить 40 доларів.

Контекст

Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з України до 31 травня 2021 року.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, — 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.