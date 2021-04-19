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Разница стоимости между тестами на ПЦР в аэропортах по всему миру достигает 400 долларов - исследование

Разница стоимости между тестами на ПЦР в аэропортах по всему миру достигает 400 долларов - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Разница между самой низкой и самой высокой ценой на ПЦР тест на коронавирус в различных аэропортах по всему миру составляет 396 долларов. На это указывает исследование Skytrax, передает УНН.

Детали

В частности, исследование охватывает 77 различных аэропортов мира, предоставляющих услуги тестирования пассажиров на коронавирус. Среди них аэропорты Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Отмечается, что в некоторых странах уровень тестирования устанавливается национальным правительством.

Поэтому существует разнообразная политика по налогообложению тестирования. Например, в Великобритании 20% сбора взимается с государственного налога по НДС. В то время как международный аэропорт Кансай в Японии имеет самые высокие цены со стандартной платой — 404 доллара. Самая низкая стоимость зафиксирована в аэропорту Мумбаи — только 8 долларов.

Самый дешевый тест среди европейских аэропортов можно получить в Риге — 44 доллара.

Многие аэропорты Германии взимают около 80, а в Великобритании тесты на коронавирус в аэропорту варьируются от 82 до 135 долларов.

Во многих аэропортах США в настоящее время нет оборудования для тестирования ПЦР на месте, но среди них выделяют самый дешевый аэропорт Форт-Лодердейл — 106, а в международном аэропорту Сан-Франциско тест ПЦР стоит 261 доллар.

Если сравнивать цену и время обработки, аэропорты России предлагают наиболее удобный для пассажиров режим тестирования с ценой от 22 до 30 долларов за стандартную обработку, а результаты можно получить в течение 12 часов. Аэропорт Москвы Шереметьево предлагает экспресс-тест ПЦР за 36 долларов с получением результата меньше чем за 2 часа.

По данным исследования, цена на ПЦР тесты в Украине составляет 40 долларов.

Контекст

Турция продолжила требование о отрицательный тест на коронавирус для путешественников из Украины до 31 мая 2021 года.

Между тем, в Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, — 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

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