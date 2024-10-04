Різав руки на контрольному посту: на Рівненщині прикордонники обезброїли агресивного пасажира мікроавтобуса
Київ • УНН
На контрольному пості на Рівненщині агресивний пасажир мікроавтобуса у стані алкогольного сп'яніння порізав собі руки. Прикордонники силою обеззброїли чоловіка, надали першу допомогу та викликали швидку і поліцію.
Агресивний пасажир мікроавтобуса Мерседес у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки на одному з контрольних постів на Рівненщині, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
Як повідомили у відомстві, прикордонникам довелося силою чоловіка обеззброювати, після чого надавали першу допомогу.
До нього викликали швидку та поліцію.
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