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Різав руки на контрольному посту: на Рівненщині прикордонники обезброїли агресивного пасажира мікроавтобуса

Різав руки на контрольному посту: на Рівненщині прикордонники обезброїли агресивного пасажира мікроавтобуса

Київ • УНН

 • 11646 перегляди

На контрольному пості на Рівненщині агресивний пасажир мікроавтобуса у стані алкогольного сп'яніння порізав собі руки. Прикордонники силою обеззброїли чоловіка, надали першу допомогу та викликали швидку і поліцію.

Агресивний пасажир мікроавтобуса Мерседес у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки на одному з контрольних постів на Рівненщині, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Як повідомили у відомстві, прикордонникам довелося силою чоловіка обеззброювати, після чого надавали першу допомогу.

До нього викликали швидку та поліцію.

Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання23.09.24, 19:13 • 19814 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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